بلدية الزرارية: رصد إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت بلدية الزرارية رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وطلبت من جميع المخالطين حجر أنفسهم والاتصال على الرقم 03204508 من أجل إجراء فحوص pcr.

وجددت دعوتها المواطنين التزام “تطبيق الإجراءات الوقائية، وبخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامات خارج المنازل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين”.

وطلبت من جميع المخالطين الذين أجروا فحوص pcr عدم الخروج، إلا بعد التأكد من النتائج التي تتابعها البلدية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام