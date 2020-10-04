مكتب عناية عزالدين: وسام جوقة الشرف من ماكرون

أعلن المكتب الاعلامي لرئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين، في بيان اليوم، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منحها وسام جوقة الشرف من رتبة فارس.

وقال: “أبلغ السفير الفرنسي برونو فوشيه قبيل مغادرته لبنان عزالدين، من خلال رسالة، أن الرئيس ماكرون أصدر في 23 أيلول مرسوما يمنح بموجبه هذا الوسام للنائبة عزالدين”. وأشار فوشيه إلى أن “الوسام يأتي كتقدير من الرئيس الفرنسي للجهود التي بذلتها عزالدين خلال مسيرتها في خدمة الشأن العام بصفتها طبيبة ووزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية ولعملها المتواصل بصفتها رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية”.

أضاف: “ولفت فوشيه في رسالته الى أن الرئيس ماكرون يقدر النضال الدائم لعزالدين من أجل تحصيل المرأة اللبنانية حقوقها السياسية ومطالبتها المستمرة، من أجل تمكين المرأة اللبنانية منح الجنسية لأولادها، مضيفا أن عزالدين تشكل من خلال مسيرتها اللافتة، نموذجا تحتذي به الشابات اللبنانيات”.

وختم: “بدورها شكرت عزالدين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في سياق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، والتي يجب أن تستمر وتتطور على مختلف المستويات، مؤكدة أن منحها الوسام يشكل دافعا لها للاستمرار في جهودها من أجل تحقيق شروط العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في لبنان”.

المصدر: موقع المنار