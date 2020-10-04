أرسلان: تأخير نتائج تحقيقات المرفأ يزيد الحقيقة تعقيدا

قال رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر حسابه في “تويتر”: “نريد وبإلحاح معرفة حيثيات مجزرة المرفأ التي أودت بمئات المواطنين الأبرياء وتسببت بجرح الآلاف ودمرت العاصمة”، معتبراً أن “التأخير في إيضاح الحقائق للرأي العام سيزيد الحقيقة تعقيدا وسيصبح هناك موقوفون أبرياء ثبت عدم مسؤوليتهم عن هذا الانفجار المريع، وكأن التحقيق يتجه لاستقطاب الرأي العام على حساب العدالة وشفافية التحقيق”

وأضاف “لذلك نطالب بالإسراع في إعلان نتائج التحقيقات لكي لا يظلم أحد على حساب الآخر توخيا للدقة وتأكيدا لشفافية القضاء، المخول الوحيد أن يوضح حقيقة ما جرى ويجري في هذا الجرم الذي لا يغتفر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام