لجنة إدارة الازمات في قضاء الكورة: 14 حالة جديدة

أعلنت لجنة إدارة الأزمات في قضاء الكورة في نشرتها اليومية، تسجيل 14 حالة إيجابية جديدة في الكورة خلال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الآتي:

– أنفه: 1

– برسا: 1

– راسمسقا: 5

– أجدعبرين: 2

– كوسبا: 1

– قيد التحقق: 4

كما دعت اللجنة الى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة، وناشدت المصابين وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية، متمنية لهم الشفاء العاجل .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام