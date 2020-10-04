الطقس في لبنان غدا الاثنين صاف مع ارتفاع بالحرارة في الداخل والجبل

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل، وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط حتى يوم الاثنين حيث يتأثر بكتل هوائية حارة نسبيا.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال واستقرارها على الساحل.

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية وترتفع نسبة الرطوبة ليلا.

الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 15 الى 28 درجة، في الداخل من 15 الى 35 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ضعيفة سرعتها بين 10 و 25 كلم بالساعة.

– الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 بالمئة.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام