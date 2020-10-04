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October 4 2020 - 12:26

ظریف یلتقي أمیر دولة الكویت الجدید

منذ 6 mins 4 October، 2020
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الكويت - عربي وإقليمي

التقی وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف أمیر دولة الكویت الجدید نواف الأحمد الجابر الصباح، وقدم له التعازي ولشعب وحكومة الكویت نیابة عن الرئیس روحاني بمناسبة رحیل الأمیر السابق صباح الأحمد الجابر الصباح.

كما قدم ظريف التهاني والتبريكات لأمير دولة الكويت، مؤكدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية لدولة الكويت.

والتقى ظريف ايضا نظيره الكويتي احمد ناصر المحمد الصباح وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وكان ظريف وصل الكويت مبعوثا عن الرئيس روحاني لتقديم التعازي الى الكويت بمناسبة رحيل الأمير السابق وتقديم التهاني للأمير الجديد.

المصدر: وكالة ارنا

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