حملة لتنظيف أقنية تصريف مياه الأمطار على طريق بعلبك الدولية

أطلق اتحاد بلديات بعلبك حملة لتنظيف أقنية تصريف مياه الأمطار ضمن نطاقه، من مفرق بلدة مجدلون حتى محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي، تحسبا لفصل الشتاء، وتلافيا للأضرار التي قد تنجم عن ارتفاع منسوب مياه الأمطار على اوتوستراد رياق بعلبك.

وأكد رئيس الاتحاد علي فياض ياغي أنه “تمت سرقة أغطية 111 ريغارا من قبل مجهولين، الأمر الذي أدى إلى تسرب الأوساخ والحجارة والركام إلى داخلها، مما يعيق عبور مياه الأمطار فيها، ويتسبب بفيضان المياه على الطريق الدولية، وادعى الاتحاد لدى القضاء المختص على مجهولين في جرم سرقة أغطية الريغارات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام