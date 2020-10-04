قوى الامن: توقيف شخصين في سير الضنية لتزويرهما شكات مصرفية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “في إطار المتابعة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية لكشف العصابات وتوقيف أفرادها، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، أوقفت دورية من هذا المكتب، في محلة سير الضنية في محافظة الشمال، كلا من:

-ع. ص. (مواليد العام 1992، لبناني)

-ي. ص. (مواليد العام 1993، لبناني)

لإقدامهما على تزوير شكات مصرفية واستعمالها في شراء عقارات.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وبقيامهما بشراء /11/ عقارا، وقبض مبلغ /150/ مليون ليرة لبنانية، من خلال استخدام شك مصرفي مزور بقيمة /900.000/ دولار أميركي.

وضبط في حوزتهما شك مزور بقيمة /600.000/ دولار أميركي، مبلغ مالي صحيح قيمته /18.800.000/ ل. ل. إضافة الى سيارتين اشترياها بالأموال التي استحوذا عليها من عمليات التزوير.

كما اعترفا، أنهما استحصلا على الشكين المزورين لقاء بدل مالي من شخص آخر، العمل جار لتوقيفه.

أعيدت ملكية العقارات الى أصحابها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام