بلدية منيارة العكارية: 9 حالات إيجابية جديدة

أعلنت بلدية منيارة العكارية في بيان، أن “الفحوص التي أجريت أثبتت وجود 9 حالات إيجابية، أضيفت الى النتائج السابقة، وبهذا تكون قد صدرت كل نتائج الفحوص التي أجريت في مختبرات مستشفى الدكتور عبد الله الراسي الحكومي ومستشفى ألبير هيكل. وفي الاسبوع المقبل سيتم إجراء بعض الفحوص الاضافية لبعض المخالطين.

وذكرت جميع المحجورين التي أتت نتائجهم إيجابية أو المخالطين بضرورة إلتزام الحجر الكامل تحت طائلة المسؤولية القانونية بالتنسيق معها ومع ولجنة الامن الصحي والقوى الأمنية. وسألت جميع المواطنين التبليغ الفوري عن أي خرق للحجر من خلال الاتصال بالاستاذ ميشال عبود – الشرطة البلدية 71/770190.

كما ذكرت أصحاب النتائج السلبية بإلزامية الحجر المنزلي لمدة 7 أيام من تاريخ صدور النتائج.

ودعت كل من يشعر بأعراض أو تخالط مع مصاب، الى ضرورة التواصل مع البلدية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام