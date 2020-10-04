وفد من حزب الله جال على رؤساء بلديات ومخاتير في صيدا

جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول العلاقات يوسف سلمان على رؤساء بلديات منطقة صيدا، وشملت الجولة رؤساء بلديات: كفرحتى، رومين، حومين التحتا، بنعفول، قناريت، عنقون، زيتا، أركي والغازية.

واستعرض الوفد النشاط الاجتماعي والصحي الذي تقوم به البلديات “للوقوف الى جانب أهلنا في هذه الظروف الصعبة”، ووجه الشكر والتقدير لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية على الجهود كافة “التي بذلوها منذ بداية أزمة كورونا”.

واستكمل الوفد جولته، حيث زار مخاتير البلدات المذكورة آنفا.

وفي سياق متصل، التقى مسؤول منطقة صيدا في الحزب الشيخ زيد ضاهر عددا من مخاتير مدينة صيدا في الغازية، تم خلاله عرض الواقع الاجتماعي في صيدا و”كيفية تعزيز التكافل لخدمة أهلنا في المدينة”، منوها بدور المخاتير في هذا الإطار كما تم استعراض المستجدات على الساحة الصيداوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام