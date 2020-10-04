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October 4 2020 - 07:46

اكتشاف علاج طبيعي لفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 4 October، 2020
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يمكن أن يكون الإنزيم المنتج بشكل طبيعي فعالًا ضد COVID-19. نُشرت الدراسة في مجلة Advanced Materials.
أجرت مجموعة دولية من الباحثين من الولايات المتحدة والصين سلسلة من التجارب، اكتشفوا خلالها أن الكاتلاز المضاد للأكسدة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الجسم بثلاث اتجاهات.
على وجه الخصوص، يمكن أن يمنع الكاتلاز تكاثر فيروس SARS-CoV-2 في قرود الريسوس دون التسبب في تأثيرات سامة. يحتوي الإنزيم أيضًا على تأثير مضاد للالتهابات وهو قادر على تنظيم إنتاج السيتوكينات، مما يمنع عاصفة السيتوكين والالتهاب الجهازي الخطير، وهو أحد مضاعفاتCOVID-19 . بالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة في حماية الخلايا المبطنة لبطانة الحويصلات الهوائية في الرئتين من التلف التأكسدي.
كما يشير العلماء، فإن ميزة العامل العلاجي القائم على الكاتلاز هي سهولة تصنيعه وانخفاض تكلفة التصنيع.

المصدر: سبوتنيك

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