الكشف عن “المشروب الذهبي” للتخلص من السكر الزائد في الجسم

من المعروف أنه يوجد العديد من النباتات التي لا يمكن استخدامها كتوابل لذيذة فقط، وإنما للأغراض الطبية، ومع ذلك يجب استشارة الطبيب قبل استخدام العلاجات الشعبية الشائعة.

ووفقا لموقع “لايف 24” الروسي، فإنه يمكن تحضير “مشروب ذهبي” يساعد على التخلص من السكر الزائد في الجسم، حيث يعتمد على الزنجبيل والكركم.

وأضاف الموقع أن إضافة الزنجبيل إلى الشاي مع الكركم، سيحصل الشخص على مشروب ذهبي ليس فقط قولا وإنما فعلا.

حيث يساعد الكركم على زيادة إنتاج الأنسولين، والذي بدوره يخفض معدل السكر في الدم، بالإضافة إلى أن الزنجبيل يعمل على تخفيض السكر دون الحاجة إلى تدخل الأنسولين.

المصدر: سبوتنيك