شرطة العدو الاسرائيلي تقمع تظاهرات تطالب باستقالة نتنياهو

قمعت شرطة العدو الإسرائيلي السبت، تظاهرات خرجت في عدة مدن ضد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، تطالب باستقالته.

وذكر موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الصهيونية أن “عشرات آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مواقع عدة، للمطالبة باستقالة نتنياهو وحكومته”، وأفاد أن “الشرطة اعتقلت 13 متظاهرا على الأقل في مدينتي تل أبيب وكفار سابا”، وأشار إلى أن “قوات الشرطة اعتدت على متظاهرة في تل أبيب”، ولفت الى انه “في حيفا، أطلق مناصرون لنتنياهو ألعابا نارية باتجاه المتظاهرين”.

من جانبها، ذكرت قناة (12) في كيان العدو أن “المحتجين حرصوا على التظاهر ضمن مسافة كيلومتر واحد من أماكن سكنهم، ووفقا للقيود التي فرضتها الحكومة ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا”، واشارت الى ان “المتظاهرين لم يصلوا الى مقر إقامة نتنياهو، بسبب القيود المفروضة على التظاهرات”.

المصدر: فلسطين اليوم