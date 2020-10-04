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October 4 2020 - 00:06

إصابات بين الفلسطينيين بمواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في قلقيلية

منذ 2 ساعة 3 October، 2020
مواجهات مع العدو
عربي وإقليمي - فلسطين

أصيب أربعة فلسطينيين السبت في مواجهات اندلعت مع قوات العدو الإسرائيلي في قرية مسيرة “كفر قدوم” الأسبوعية في محافظة قلقيلية شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية عن “إصابة أربعة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان”.

وينظم الشبان وأهالي قرية “كفر قدوم” منذُ أشهر مسيرة أسبوعية رفضًا لإقامة الوحدات الاستيطانية الصهيونية على أراضي الضفة المحتلة، فيما تقمع قوات العدو المتظاهرين بقوة السلاح.

المصدر: فلسطين اليوم

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