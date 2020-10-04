اليمن: غارات للعدوان على عدة محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي السبت 22 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف وصعدة وحجة والبيضاء اليمينة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 7 غارات جوية على مديرية مدغل و3 غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية رحبة في محافظة مأرب”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن 6 غارات على الفرع بمديرية كتاف وغارتين على مديرية باقم في محافظة صعدة وثلاث غارات جوية على مديرية ردمان بالبيضاء ومنطقة اللبنات في مديرية الحزم بالجوف ومنطقة المزرق في مديرية حرض بحجة”.

المصدر: موقع انصار الله