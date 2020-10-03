وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1321 إصابة و12 حالة وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 3 2020 - 19:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس بري: اتفاق الإطار لترسيم الحدود البرية والبحرية خطوة ضرورية يجب أن تواكب بتشكيل حكومة قادرة على إنقاذ البلد
الرئيس بري: لبنان اكثر بلد في العالم العربي يتضرر من الصلح مع اسرائيل
المتحدث باسم القوات المسلحة في العراق: احباط مخطط ارهابي لاستهداف زائري الأربعينية في بغداد
الرئيس الإيراني جدد تأكيده أن كل المعابر الحدودية مع العراق مقفلة أمام الزوار بسبب تفشي كورونا
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو أن المجلس الانتقالي يتجه نحو التطبيع مع "اسرائيل"
البيت الأبيض: ترامب انتقل الى المستشفى في إجراء احترازي لتلقي العلاج ومواصلة عمله من غرف الحجر الصحي
قناة cnn عن مصدر مطلع على وضع ترامب: مسؤولو البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب وهو متعب للغاية
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الهند مئة ألف بحسب الأرقام الرسمية
الرئاسة الأذربيجانية: الرئيس الفرنسي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذزبجيان والدخول في مفاوضات
الدفاع الأرمينية: دفاعاتنا أسقطت مقاتلتين أذريتين في الجهات الأممية للمعارك في كاراباخ
الرئاسة الأذربيجانية تتهم أـرمينيا باتخاذ خطوات أدت إلى تقويض عملية التفاوض
الخارجية الإيرانية: أي اعتداء على الأراضي الإيرانية من قبل أذربجيان وأرمينيا أمر لا يطاق وعليهما اتخاذ الإحتياطات
الخارجية الإيرانية: ندعو لحل الأزمة في كاراباخ عبر الحوار ونحن مستعدون لدعم وتسهيل الحل السياسي
15 قتيلا على الأقل في هجوم بسيارة مفخخة في شرق افغانستان
الخارجية السورية: نأسف للمواجهات الحاصلة بين ارمينيا واذربيجان ونحذر من الدور التركي الذي يهدف الى تأجيج الاوضاع
الخارجية التركية: اي قرار من الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات على تركيا سيؤدي الى نتائج عكسية
فريق ترامب الطبي: الرئيس يحصل على عناية مركزة ونراقب حالته الصحية بشكل مكثف لمنع حصول مضاعفات
فريق ترامب الطبي: الرئيس حصل على العديد من الادوية وتلقى اليوم جرعة من "ريمديسيفير" وحالته الصحية مستقرة
مصدر مطلع لرويترز: الرئيس ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي
بومبيو: استثمارات هواوي هي "اعمال مفترسة" وعلى الدول حظرها
مصادر أمنية للمنار:انتحاري الجميزة والموقوفين الآخرين يعترفون بمبايعة داعش والبقاء على جهوزية حيث هناك مشروع
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1321 إصابة و12 حالة وفاة بكورونا
منذ 14 mins
3 October، 2020
عاجل
التعليقات
ذات صلة
كورونا في لبنان.. تسجيل 12 وفاة و1321 إصابة جديدة
مصدر مطلع لرويترز: الرئيس ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي
الجيش اللبناني: رفع أحجار مبنى أثري في مار مخايل وتسليمها لمديرية الآثار
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}