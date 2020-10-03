وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1321 إصابة و12 حالة وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 3 2020 - 19:44

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1321 إصابة و12 حالة وفاة بكورونا

منذ 14 mins 3 October، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة