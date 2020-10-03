مصدر مطلع لرويترز: الرئيس ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 19:44

مصدر مطلع لرويترز: الرئيس ترامب لا يسير حتى الآن على طريق واضح للتعافي

منذ 29 mins 3 October، 2020
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