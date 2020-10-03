ابراهيم الموسوي: تعقيدات سياسية وميدانية تعطل البت بقانون العفو

التقى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل حسين الحاج حسن والنائبان غازي زعيتر وإبراهيم الموسوي، وفدا من “لجان العفو العام”، في مكتب التكتل في بعلبك.

وتحدث بالمناسبة الموسوي، حيث قال “في كل مرة يطرح فيها قانون العفو تطرأ تعقيدات سياسية وميدانية، معطوفة على مواقف قوى سياسية تعطل البت به”، وتابع أن “موضوع المساجين، وموضوع سجن رومية وكل السجون وكل الموقوفين، يختصر بكلمة واحدة، هي المسؤولية، المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ومسؤولية كل واحد أمام ضميره ومجتمعه”.

واضاف الموسوي “نقول للأجهزة القضائية ولوزير الداخلية ووزيرة العدل ولكل المعنيين، حذرنا من كارثة وطنية وسنستمر في التحذير ولو بح صوتنا، تداركوا الأمر قبل حصول كارثة وطنية تلحق بنا إلى أبد الآبدين تجاه هؤلاء الناس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام