الشيخ الخطيب اتصل بالرئيس بري مهنئا بالانجاز الوطني التاريخي بفرض اتفاق اطار تفاوضي

اتصل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب السبت برئيس مجلس النواب نبيه بري وهنأه بالانجاز الوطني التاريخي بفرض اتفاق اطار تفاوضي وفقا للشروط التي وضعها، بعد مفاوضات مضنية على مدى عشر سنوات، حفظا لسيادة لبنان واستخراج ثرواته النفطية.

وقال الشيخ الخطيب “هذا الأمر يستحق توجيه جزيل الشكر والامتنان من اللبنانيين والاعتراف بالجميل بدل محاولة البعض تشويه هذا الإنجاز، فيما لم يقدموا أي انجاز يعتد به غير التحريض على المقاومة والتمهيد للتطبيع مع العدو الصهيوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام