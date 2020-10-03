روسيا على استعداد لتسليم منظومة صواريخ “اس 400” لايران

اكد السفير الروسي لدى طهران ليفان جاغاريان بان روسیا على استعداد لدراسة مقترحات الجانب الايراني بعد انتهاء القيود التسليحية على ايران في 18 تشرين الاول / اكتوبر الجاري، وقال ان بلاده سلمت منظومة صواريخ “اس 300” الى ايران وهي على استعداد لتسليمها “اس 400” ايضا.

وقال جاغاريان في حوار اجرته معه صحيفة “رسالت” الايرانية، انه وبعد ان اعلن ترامب الخروج من الاتفاق النووي في ايار 2018 اتخذنا موقفا حازما ضد اميركا وطلبنا من الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا والمانيا) ان تقف معنا من اجل الحفاظ معا على الاتفاق النووي.

واضاف ان الدول الثلاث لم تدعم اميركا لكنها انتقدت انشطة ايران الاقليمية، فهي تقول من جانب انه لا ينبغي تمديد القيود التسليحية على ايران وتقول من جانب اخر بان انشطة ايران لا ينبغي ان تستمر، لكننا قلنا منذ البداية بانه لا توجد هنالك اي مشكلة لبيع السلاح لايران بدءا من يوم 19 تشرين الاول / اكتوبر 2020.

وتابع السفير الروسي ان مساعد الخارجية الروسية اكد باننا لا نخشى تهديدات اميركا وسنظل ملتزمين بتعهداتنا وان كانت هنالك مقترحات من الجانب الايراني لشراء السلاح من روسيا فاننا على استعداد لمتابعة هذه المقترحات بدقة بعد 18 تشرين الاول / اكتوبر، قائلاً كما تعلمون فقد تم تسليم منظومة “اس 300” (لايران) ولا مشكلة لدى روسيا لتسليم منظومة “اس 400” ايضا ولم تكن هنالك مشكلة ما منذ البداية.

المصدر: وكالة فارس