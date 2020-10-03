الوزير حسن: المعيار لاقفال البلدات هو اخذ عينات من المجتمع والهدف لذلك هو حماية الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 17:16

الوزير حسن: المعيار لاقفال البلدات هو اخذ عينات من المجتمع والهدف لذلك هو حماية الناس

منذ 2 ساعة 3 October، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

اشار وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن الى ان القرار الذي اخذ من قبل وزارة الداخلية بناء على اللجنة الوزارية قرار جريء يحاكي هواجس المجتمع والتحديات الحياتية اليومية لا سيما الازمة الاقتصادية الخانقة، واوضح بانه لا احد يموت من الجوع في ظل التعاضد المجتمعي، ولكن يمكن ان نموت من الفيروس.

واوضح الوزير حسن بان القرار بالاقفال قرار مسؤول، ونحن نبني على تشخيص الحالات وريحنا الجهاز الطبي في المستشفيات، وذكر بان المعيار لاقفال البلدات هو اخذ عينات من المجتمع والهدف لذلك هو حماية الناس ومنع حدوث الكارثة خاصة واننا على ابواب فصل الشتاء.

المصدر: قناة المنار

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