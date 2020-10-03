بلدية صيدا: 416 حالة جديدة ورفع عدد الخطوط الساخنة إلى خمسة

أشارت بلدية صيدا، في بيان عممه مكتبها الإعلامي، الى أنه وفقا لإحصاء غرفة إدارة الأزمات والكوارث ولجنة الصحة والبيئة في المجلس البلدي في المدينة، فإن عدد الحالات النشطة بكورونا التي يتم متابعتها حاليا في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية لا يزال يسجل إرتفاعا ملحوظا حيث بلغ 974 إصابة وهي موزعة كالآتي:

مجموع الحالات الجديدة في صيدا وضواحيها لهذا الإسبوع 416 مفصلة كالتالي: 200 حالة جديدة في صيدا، 175 في ضواحي صيدا، 41 في المخيمات، حالات الشفاء التراكمية في صيدا وضواحيها: 358

مجموع الحالات النشطة في صيدا وضواحيها والمخيمات الفلسطينية:974 وحالات الوفيات (العدد التراكمي) عددها 11

وأمام إزدياد الإصابات عززت البلدية صيدا الخطوط الساخنة للتواصل معها بخطين إضافيين فأصبحت هذه الخطوط خمسة، وذلك لتسهيل وسرعة تواصل المواطنين مع البلدية، مع ضرورة الإبلاغ عن حالات كورنا أيضا للتعامل معها وفقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بدور البلديات في هذا المجال، وذلك على الأرقام الهاتفية التالية لغرفة إدارة الأزمات والكوارث: الخطان الساخنان الجديدان هما:03-069573 – 81-397688

الخطوط الساخنة المعممه سابقا:03-046807 – 03-652276 – 07-722150

هذا وتواصل فرق الطوارىء وورش البلدية، أعمال التعقيم في أحياء المدينة وتشمل مبان ومؤسسات ومرافق مختلفة وذلك بمواكبة من شرطة البلدية وبالتعاون مع فرق إطفاء.

وجددت البلدية التذكير ب”ضرورة الإلتزام بالمقررات الصحية من أجل عدم تفشي عدوى فيروس كورونا في المجتمع، سيما وأن قدرة المستشفيات الإستيعابية بلغ حدا حرجا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام