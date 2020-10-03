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October 3 2020 - 14:36

نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

منذ 9 mins 3 October، 2020
مطار بيروت
لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 1/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 5 حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالاتي:

–  رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

–  رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

–  رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

–  رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

–  رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

–  رحلة أكرا : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

–  رحلة حلب : شركة Q6 رقم 215 (جميعها سلبية)

–  رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

–  رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

–  رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

–  رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة واحدة إيجابية)

–  رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)

–  رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

–  رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

–  رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

–  رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)

–  رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

–  رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

–  رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

–  رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)

–  رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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