نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت، وأجريت في المطار بتاريخ 1/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود 5 حالات إيجابية.

وجاءت النتائج كالاتي:

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

– رحلة أكرا : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

– رحلة حلب : شركة Q6 رقم 215 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

– رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة أضنا : شركة Pegasus رقم 6700 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة روما : شركة MEA رقم 232 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة واحدة إيجابية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (ثلاث حالات إيجابية)

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام