لقاء تنسيقي لمديري مستشفيات النبطية

نظم مستشفى الشيخ راغب حرب التعليمي في النبطية، في ظل تفشي وباء كورونا وانطلاقا من الواجب الأخلاقي والإنساني، لقاء جمع مديري مستشفيات منطقة النبطية، حضره أحمد كحيل عن مستشفى الشيخ راغب ورئيس مجلس إدارة مستشفى النبطية الحكومي المدير العام حسن وزنة ومديرة مستشفى النجدة الشعبية منى أبو زيد والمدير الطبي فيه أحمد مرمر والمدير الطبي في مستشفى الشيخ راغب أحمد ترحيني.

وكان بحث في سبل التعاون وتبادل الخبرات والخدمات لمكافحة الفيروس. وعرض كحيل خطة المستشفى بتجهيز قسم خاص لاستقبال مرضى كورونا. وأطلع وزنة الحاضرين على عمل المستشفى النبطية والخطوات المقبلة كافتتاح قسم جديد لمرضى كورونا.

في نهاية اللقاء، جال المجتمعون في القسم المستحدث وأبدوا الاستعداد للمساندة والتنسيق، وشددوا على وجوب تحمل المسؤولية الصحية في المنطقة من أجل خدمة أهلها وشعبها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام