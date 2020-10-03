الطقس غدا الاحد غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 14:36

الطقس غدا الاحد غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة

منذ 2 ساعة 3 October، 2020
الطقس
لبنان

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

–   الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

–  الطقس المتوقع في لبنان:

–  السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون الضباب على المرتفعات.

–  الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

–  الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع إضافي ومحدود في المناطق الجبلية والداخلية.

–  الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

–   درجات الحرارة المتوقعة تتراوح  على الساحل من 20 الى 31 درجة. فوق الجبال من 16 الى 28 درجة. في الداخل من 15 الى 38 درجة.

–   الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

–   الإنقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

–   الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 % و70 %.

–   حال البحر: معتدل.

–   حرارة سطح الماء: 28°م.

–   الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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