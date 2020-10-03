القبض على 26 من عناصر “داعش” بنينوى شمالي العراق أقروا بتنفيذ عمليات إرهابية والقتال ضد القوات الأمنية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 11:36

القبض على 26 من عناصر “داعش” بنينوى شمالي العراق أقروا بتنفيذ عمليات إرهابية والقتال ضد القوات الأمنية

منذ 13 mins 3 October، 2020
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