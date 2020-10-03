خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 20 حالة إيجابية جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 11:36

خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 20 حالة إيجابية جديدة

منذ 17 mins 3 October، 2020
قضاء زغرتا
لبنان

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 20 حالة إيجابية جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:

– زغرتا: 10
– مرياطة:1
– مجدليا:4
– عربة قزحيا: 3
– كفرحاتا:1
– تولا:1

وجددت الخلية تأكيد “وجوب التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”، مناشدة المصابين “وجوب التزام الحجر المنزلي تحت طائلة المسؤولية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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