الرئيس عون أبرق متمنياً الشفاء العاجل للرئيس ترامب وزوجته

أبرق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون للرئيس الاميركي دونالد ترامب، متمنياً له ولزوجته الشفاء العاجل بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وجاء في برقية الرئيس عون “بعد إطلاعي على نبأ إصابتكم وزوجتكم السيدة ميلانيا وبعض أفراد العائلة بفيروس كورونا، هذا الوباء الذي يستمر في الانتشار في مختلف أنحاء العالم، أدعو لكم، السيد الرئيس ولأفراد أسرتكم الكريمة، بالشفاء العاجل، وبمعاودتكم مزاولة حياتكم الطبيعية في أسرع وقت ممكن، مع الأمل في أن تنجح الجهود التي تبذلها كل دول العالم من أجل مكافحته وإيجاد علاج له، ينهي سيطرته على الحياة اليومية لسكان الكرة الأرضية جمعاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام