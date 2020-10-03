“واتساب” يطلق ميزة جديدة

يُعتبر تطبيق واتساب من أكثر التطبيقات استخداما في حياتنا اليومية، فهو تطبيق المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا في العالم على الرغم من وجود عدد كبير من التطبيقات المنافسة له، حيث وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من ملياري مستخدم حول العالم هذا العام.

ونتيجة لذلك نجد أن شركة فيسبوك المالكة للتطبيق تطلق بين كل فترة وأخرى ميزات جديدة تجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام، وقد حصل التطبيق وفقًا لتقرير حديث على ميزة مطلوبة بشدة، وهي (دعم استخدامه عبر أجهزة متعددة)، حيث تسمح هذه الميزة باستخدام التطبيق في الوقت نفسه عبر عدة أجهزة وإجراء المزامنة في الوقت الفعلي، كما ظهر في الإصدار التجربيي الأخير من التطبيق، وتطبيقات منافسة؛ أشهرها: تطبيق (تيليغرام) Telegram.

ففي شهر أغسطس الماضي، اكتشف موقع (WABetaInfo) المختص بتحليل الإصدارات التجريبية من تطبيق واتساب ميزة تتيح للمستخدمين الوصول إلى حساب واتساب الخاص بهم على 4 أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ووفقًا لموقع gizmochina أيضًا فإن ميزة دعم تعدد الأجهزة في المراحل النهائية من الاختبار.

وسيسمح إطلاق ميزة (دعم تعدد الأجهزة) لمستخدمي واتساب بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ويمكن مزامنة الرسائل عبر هذه الأجهزة في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى عند التبديل من تطبيق واتساب في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في الحاسوب المحمول.

ومع أن هذه الميزة هي عنصر أساسي في بعض برامج الدردشة المنافسة، إلا أن دعم تعدد الأجهزة لم يصل إلى تطبيق واتساب بعد، ومع ذلك، يؤكد موقع WABetaInfo أن هذه الميزة ستُطلق قريبًا للمستخدمين.

كما شارك الموقع لقطة للشاشة تدعي أنها لواجهة إصدار سطح المكتب الجديدة لتطبيق واتساب التي تعرض مزامنة سجل الدردشة الأخير من هاتف ذكي، حيث تظهر لقطة لشاشة واجهة المستخدم أيضًا أن عملية مزامنة الرسائل مؤمّنة بتقنية (التشفير من طرف إلى طرف).

ولكي تعمل ميزة دعم تعدد الأجهزة، يبدو أنه سيتعين على المستخدمين تعيين ميزة (الأجهزة المرتبطة) Linked Devices في صفحة إعدادات جديدة، وهذه الصفحة متاحة حاليًا لمختبري الإصدارات التجريبية، مما يشير إلى أن تطبيق واتساب قد يُطلِق هذه الميزة لعموم المستخدمين في الإصدار التجريبي التالي.

وسيسمح إطلاق ميزة (دعم تعدد الأجهزة) لمستخدمي واتساب بالوصول إلى الحساب نفسه من أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، ويمكن مزامنة الرسائل عبر هذه الأجهزة في الوقت الفعلي، مما يتيح للمستخدمين متابعة المحادثات حتى عند التبديل من تطبيق واتساب في هواتفهم إلى إصدار سطح المكتب في الحاسوب المحمول.

ومع أن هذه الميزة هي عنصر أساسي في بعض برامج الدردشة المنافسة، إلا أن دعم تعدد الأجهزة لم يصل إلى تطبيق واتساب بعد، ومع ذلك، يؤكد موقع WABetaInfo أن هذه الميزة ستُطلق قريبًا للمستخدمين.

كما شارك الموقع لقطة للشاشة تدعي أنها لواجهة إصدار سطح المكتب الجديدة لتطبيق واتساب التي تعرض مزامنة سجل الدردشة الأخير من هاتف ذكي، حيث تظهر لقطة لشاشة واجهة المستخدم أيضًا أن عملية مزامنة الرسائل مؤمّنة بتقنية (التشفير من طرف إلى طرف)

ولكي تعمل ميزة دعم تعدد الأجهزة، يبدو أنه سيتعين على المستخدمين تعيين ميزة (الأجهزة المرتبطة) Linked Devices في صفحة إعدادات جديدة، وهذه الصفحة متاحة حاليًا لمختبري الإصدارات التجريبية، مما يشير إلى أن تطبيق واتساب قد يُطلِق هذه الميزة لعموم المستخدمين في الإصدار التجريبي التالي.

الجدير بالذكر أن الموقع نفسه قد أشار سابقًا إلى أن التطبيق سيطرح قريبًا واجهة مستخدم جديدة لقسم التخزين، وستتيح لك بسهولة رؤية الملفات الكبيرة التي قد لا تحتاج إلى تخزينها في جهازك بعد الآن وحذفها بسهولة

المصدر: bc arabic