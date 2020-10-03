الرئيس الآذري يقول في اتصال مع الرئيس الفرنسي إن لديه أدلة على تجنيد مقاتلين من الشرق الأوسط لصالح الجانب الأرميني في قره باغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 11:34

الرئيس الآذري يقول في اتصال مع الرئيس الفرنسي إن لديه أدلة على تجنيد مقاتلين من الشرق الأوسط لصالح الجانب الأرميني في قره باغ (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 3 October، 2020
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