الرئيس الآذري يقول في اتصال مع الرئيس الفرنسي إن لديه أدلة على تجنيد مقاتلين من الشرق الأوسط لصالح الجانب الأرميني في قره باغ (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 3 2020 - 11:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
03 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الصحة اللبنانية: 12 وفاة و1291 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات الى 42159 والوفيات الى 386
وزير التربية طارق المجذوب: إلزامية الإقفال التام للمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قبل تاريخ 12 تشرين الأول الحالي
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: المطلوب الإسراع بتشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية تجسد الشراكة وتعيد الثقة بلبنان
الشيخ علي الخطيب: لبنان مهدد من الإرهابين الصهيوني والتكفيري اللذين يتكاملان في الأهداف والوسائل لضرب لبنان
العفو الدولية: وفاة 3 أشخاص على الأقل في مراكز احتجاز في السعودية يعتقل فيها آلاف المهاجرين الإثيوبيين
العفو الدولية دعت الرياض إلى الإفراج عن المهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: حملة استدعاءات لمواطنين للتحقيق معهم حول التظاهرات السلمية المنددة باتفاقية التطبيع
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: تم إكراه من تم استدعاؤهم بتوقيع تعهد بعدم المشاركة في تجمعات سلمية ضد التطبيع مع العدو
مينسك تعلن أنها ستفرض عقوبات مضادة على الاتحاد الأوروبي بعدما تبنى إجراءات ضد شخصيات في بيلاروس
شركة النفط اليمنية: نحمّل قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية على الآثار المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية
نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو أن المجلس الانتقالي يتجه نحو التطبيع مع اسرائيل
محمد حمدان دقلو: رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب مرتبط بإقامة علاقات مع إسرائيل
البيت الأبيض: ترامب انتقل الى المستشفى في إجراء احترازي لتلقي العلاج ومواصلة عمله من غرف الحجر الصحي
الرئاسة الأذربيجانية: الرئيس الفرنسي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين أرمينيا وأذزبجيان والدخول في مفاوضات
الرئاسة الأذربيجانية تتهم أـرمينيا باتخاذ خطوات أدت إلى تقويض عملية التفاوض
قناة cnn عن مصدر مطلع على وضع ترامب: مسؤولو البيت الأبيض لديهم مخاوف جدية بشأن صحة ترامب وهو متعب للغاية
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الهند مئة ألف بحسب الأرقام الرسمية
الرئيس الإيراني جدد تأكيده أن كل المعابر الحدودية مع العراق مقفلة أمام الزوار بسبب تفشي كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
البيت الأبيض: ترامب انتقل الى المستشفى في إجراء احترازي لتلقي العلاج ومواصلة عمله من غرف الحجر الصحي
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الهند مئة ألف بحسب الأرقام الرسمية
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الرئيس الآذري يقول في اتصال مع الرئيس الفرنسي إن لديه أدلة على تجنيد مقاتلين من الشرق الأوسط لصالح الجانب الأرميني في قره باغ (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
3 October، 2020
اربيجان
ارمينيا
الرئيس الآذري
قره باغ
التعليقات
ذات صلة
ماكرون يدعو علييف للدخول بمحادثات سلام والأخير يتهم أرمينيا بتقويض المفاوضات
رئيس وزراء ارمينيا يطالب حلفاء تركيا بالناتو تقديم ايضاحات حول سبب مشاركة أنقرة في القتال في قره باغ وقصف مقاتلات “اف-16” المدن ما أسفر عن مقتل مدنيين (سبوتنيك)
ميركل: الهدنة في قرة باغ ضرورية
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}