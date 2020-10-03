مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بينس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 3 2020 - 04:18

مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لم ينقل السلطة إلى نائبه مايك بينس

منذ 1 ساعة 3 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة