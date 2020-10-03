البيت الأبيض: ترامب سينتقل إلى جناح خاص في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني لبضعة أيام كإجراء احترازي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 01:18

البيت الأبيض: ترامب سينتقل إلى جناح خاص في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري الوطني لبضعة أيام كإجراء احترازي

منذ 53 mins 3 October، 2020
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