جو بايدن: يجب عدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا وجميع المواطنين ملزمون باتخاذ الإجراءات الاحترازية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2020 - 01:16

جو بايدن: يجب عدم التهاون في التعامل مع فيروس كورونا وجميع المواطنين ملزمون باتخاذ الإجراءات الاحترازية

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
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