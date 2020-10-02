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October 2 2020 - 23:46

الخارجية الروسية: لقاء بين بوغدانوف وممثل الحريري عرض الأوضاع في لبنان

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
بوغدانوف
أخبار دولية - روسيا

استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس سعد الحريري جورج شعبان.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الروسية أن “اللقاء بحث في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعيشية في لبنان، بما في ذلك ما يمكن بذله من جهود من أجل تجاوز الأزمة الحكومية في هذا البلد الصديق. وكان تأكيد من الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي والثابت في دعم وتأمين الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان، من خلال تأمين حوار وطني على مبدأ التزام وحدة لبنان واستقلاله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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