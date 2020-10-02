بلدية البابلية: تسجيل اصابة جديدة ليستقر العدد على 18 حالة مثبتة

اعلنت بلدية البابلية في بيان عن تسجيل حالة كورونا إيجابية (covid19) جديدة مؤكدة لمقيم وهو مخالط للحالة و يخضع للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلته بمتابعة مباشرة من اللجنة المختصة في البلدية.

وفي المقابل سجلت حالة شفاء جديدة هي السادسة في هذا الأسبوع وبذالك يكون قد أستقر مجموع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة حاليا في البلدة على ثماني عشر إصابة مثبتة فقط.

ودعت المخالطين الذين جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية بضرورة الى أستكمال فترة الحجر المنزلي أربعة عشر يوم من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي

*كما دعت الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا” على السلامة العامة” مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين متمنين ان لا يصيبهم مكروه وللحالات المصابةالشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام