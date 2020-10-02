البيت الأبيض: #ترامب يتابع عمله رغم إصابته – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 2 2020 - 22:14

البيت الأبيض: #ترامب يتابع عمله رغم إصابته

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة