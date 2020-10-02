اليمن: وقفات احتجاجية بالحديدة للتنديد بجرائم العدوان واستمرار الحصار

نظمت بعدد من مديريات محافظة الحديدة اليمنية وقفات احتجاجية الجمعة تنديدا باستمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي الاماراتي واحتجاز سفن المشتقات النفطية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وادان الحاضرون التصعيد الخطير والجرائم التي ترتكبها قوى العدوان ومرتزقتها بحق المدنيين بمدينتي الحديدة والدريهمي والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء.

وطالب المشاركون “الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بوقف خروقات قوى العدوان واتخاذ موقف حازم تجاه تصعيدها الأخير واستهدافها المستمر للآمنين وتدمير منازلهم في ظل صمت مخز وجبان للفريق الاممي”.

المصدر: موقع انصار الله