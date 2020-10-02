الشيخ القطان: الجميع ينتظر تأليف حكومة جديدة تخفف المعاناة عن كاهل المواطن

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان إن “الكل يترقب تأليف حكومة جديدة وتكليف رئيس جديد علها تخفف من جوع المواطن وتخفف عن كاهله المعاناة التي يعيشها كل يوم”.

واستغرب الشيخ القطان “من الذين لا يريدون أن يصدقوا حقيقة أن في هذا البلد لا يوجد إختلاف لا على حقائب ولا على توزير، انما الخلاف بين خطين: خط متأمرك ومتصهين ويريد أن يجعل لبنان فريسة لهؤلاء المتصهينين وخط آخر يريد من هذا البلد ان يكون قويا وممانعا لهذا الخط الاستكباري الذي يريد ان يدمر البلد ومقاومته التي ردعت الصهاينة وتشكل تهديدا مباشرا لهم”.

ودعا الشيخ القطان “أصحاب العقول المتنيرة لأن يتفقوا في ما بينهم على ان يكون البلد اولا وان يكون لبنان اولا في قوته ومناعته وتضامنه وتلاحم جميع أبنائه في مواجهة كل مستعمر وكل من يريد ان يضرب وحدتنا الاسلامية او يريد ان يضرب القوة الموجودة في هذا البلد التي تواجه الصهاينة والمستكبرين وتواجه التكفيريين وتواجه هذه القوى في لبنان وكل من يريد أن يعيث فسادا وخرابا في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام