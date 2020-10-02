كورونا في لبنان.. تسجيل 1291 إصابة جديدة و12 حالة وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 20:40

كورونا في لبنان.. تسجيل 1291 إصابة جديدة و12 حالة وفاة

منذ 60 mins 2 October، 2020
علم لبنان
علم لبنان
لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية الجمعة تسجيل 1291 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا.

 

كورونا

 

 

 

 

 

 

المصدر: بريد الموقع

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