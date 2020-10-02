وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1291 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 20:40
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الصحة اللبنانية: 12 وفاة و1291 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات الى 42159 والوفيات الى 386
وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي يصدر قرارا بإقفال 111 بلدة وقرية بسبب تفشي فيروس كورونا فيها
وزير التربية طارق المجذوب: إلزامية الإقفال التام للمؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قبل تاريخ 12 تشرين الأول الحالي
وزير الصحة حمد حسن: نحن مع حقوق المستشفيات لكننا أمام وضع صعب وهذه مسؤولية وطنية
الوزير حسن عقد اجتماعاً في السراي الحكومي مع الرئيس دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول دعم الدواء
نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: المطلوب الإسراع بتشكيل حكومة إصلاحية إنقاذية تجسد الشراكة وتعيد الثقة بلبنان
الشيخ علي الخطيب: لبنان مهدد من الإرهابين الصهيوني والتكفيري اللذين يتكاملان في الأهداف والوسائل لضرب لبنان
القاضي فادي صوان يصدر مذكرتي توقيف غيابيتين في حق مالك السفينة التي نقلت مواد نيترات الأمونيوم الى لبنان وكذلك قبطانها
القاضي صوان أحال الأوراق الى النيابة العامة التمييزية التي طلبت من الأنتربول إصدار تعميم دولي للقبض عليهما
وزير السياحة الصهيوني يقدم استقالته من الحكومة: انا قلق من ان الدولة على وشك الانهيار التام ما دام نتنياهو رئيسا للوزراء
قوات الإحتلال تعتقل القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف خلال اقتحام منزله في بلدة بيتونيا في الضفة المحتلة
العفو الدولية: وفاة 3 أشخاص على الأقل في مراكز احتجاز في السعودية يعتقل فيها آلاف المهاجرين الإثيوبيين
العفو الدولية دعت الرياض إلى الإفراج عن المهاجرين وتسهيل عودتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات الإثيوبية
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: حملة استدعاءات لمواطنين للتحقيق معهم حول التظاهرات السلمية المنددة باتفاقية التطبيع
منتدى البحرين لحقوق الإنسان: تم إكراه من تم استدعاؤهم بتوقيع تعهد بعدم المشاركة في تجمعات سلمية ضد التطبيع مع العدو
أرمينيا تعلن أنها مستعدة للعمل مع مجموعة الوساطة الدولية لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ
الدفاع الآذرية نشرت مشاهد لتدمير راجمات صواريخ غراد أرمينية خلال المعارك المحتدمة في إقليم ناغورني قره باغ
الخارجية التركية: تركيا ترفض تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات بشأن التنقيب في شرق المتوسط
الاتحاد الأوروبي يهدد تركيا بفرض عقوبات عليها حال عدم تخليها عن "الاستفزازات والضغوط" في شرق البحر المتوسط
ترامب يعلن إصابته بفيروس كورونا بعد خضوعه لفحص أعطى نتيجة إيجابية
رئيسة مجلس النواب الأميركي: خططنا جاهزة لضمان استمرار عمل المؤسسات بعد إصابة الرئيس ترامب بكورونا
تراجع أسعار الأسهم في السوق الآجلة الاميركية بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إصابته بكورونا
غوتيرش: كورونا أظهرت هشاشة العالم وكشفت عن المخاطر التي تم تجاهلها لعقود
مينسك تعلن أنها ستفرض عقوبات مضادة على الاتحاد الأوروبي بعدما تبنى إجراءات ضد شخصيات في بيلاروس
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم مع احتمال أمطار خفيفة ليل السبت _الأحد خاصة شمال البلاد
شركة النفط اليمنية: نحمّل قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية على الآثار المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1291 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا
منذ 1 ساعة
2 October، 2020
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