دياب ترأس اجتماعا بحث في مواضيع صحية وتربوية

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب اجتماعا الجمعة بحث في مواضيع صحية وتربوية، وحضره عدد من الوزراء.

وعلى الأثر، قال وزير التربية طارق المجذوب “عقدنا اجتماعا برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من الوزراء صباح اليوم، وتداولنا في مواضيع صحية وتربوية، ومن أهمها سبل دعم القرطاسية والكتب المدرسية”، وتابع “توصلنا إلى دعم مالي هو عبارة عن منحة مالية ستوزع على جميع تلامذة المدارس والثانويات الخاصة والرسمية، والمعاهد. وستصدر آلية المنحة المالية خلال الأسبوع المقبل”.

وأضاف المجذوب “لا ضير من التذكير أنه تم صرف مبلغ 8,1 مليون دولار على سعر المنصة لدعم صناديق المدارس والمتوسطات الرسمية ويعمل على مبلغ إضافي، عبارة عن أكثر من 6 ملايين دولار للمدارس والثانويات الرسمية والخاصة، سيصرف على سعر المنصة أيضا”، وتابع “يعد ذلك، بداية مد يد العون إلى القطاع الرسمي لمواجهة الصعوبات الكثيرة التي تمر بها البلاد”.

وشدد المجذوب على “إلزامية الإقفال التام لجميع المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة قبل تاريخ 12 تشرين الأول 2020 على أن يصار الأسبوع المقبل إلى تقييم الوضع الصحي عبر لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا”، واوضح “ستعلن حينها آلية العودة التدريجية إلى التدريس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام