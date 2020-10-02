حماس: حملة الاعتقالات لن تثنينا عن مواجهة مشاريع الاحتلال والتصدي لها

قالت عقبت حركة حماس الجمعة إن اعتقال العدو الاسرائيلي للقيادي في الحركة حسن يوسف من منزله في رام الله بالضفة الفلسطينية المحتلة، يأتي في سياق حملة الاعتقالات والتهديدات الشعواء التي يشنها الاحتلال ضد قيادات وأبناء الحركة.

واكدت حماس أن “هذه الحملة لن تفلح في ثني أبناء الحركة وقياداتها عن دورهم الطليعي في مواجهة مشاريع الاحتلال والتصدي لها”، واشارت الى أن “حسن يمثل نموذجا فريدا في الإصرار على النضال ضد الاحتلال ومشاريعه في ضفتنا الأبية، وهو اليوم يقضي أكثر من ثلث عمره في السجون دفاعا عن قضية شعبنا واستعادة حقوقه”.

وشددت حماس على أن “اعتقال الاحتلال الشيخ حسن يوسف لن يوقف مسار الوحدة الذي عمل من أجله طوال الشهرين الماضيين اللذين قضاهما في الحرية وما تعرض خلالهما من ضغوط وتهديدات من الاحتلال عبر الاستدعاء المتكرر، فقد كان يجوب الضفة من شمالها لجنوبها مشاركا في الفعاليات الوطنية”.

المصدر: فلسطين اليوم