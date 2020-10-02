“تجمع العلماء”: اتفاق الإطار الذي توصل إليه الرئيس بري هو إنجاز وطني بامتياز

قال “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيلن له الجمعة إن “لبنان أثبت من خلال الصمود على الموقف الحق وعدم التنازل عن أي شبر من أرضه أو نقطة ماء من مياهه أن الصبر مع الاعتماد على الذات وعدم الوقوع تحت ضغط الإرهاب العالمي والطغيان الأميركي يمكن أن يؤدي إلى المحافظة على الحقوق الوطنية”.

وأضاف التجمع “لقد أثبت دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري أنه محاور صلب من الدرجة الأولى واستطاع بحكمته وحنكته أن يفرض اتفاق إطار للمفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني لترسيم الحدود البرية والبحرية”، ونوه “بفشل كل محاولات الولايات المتحدة الأميركية لجرنا إلى مفاوضات بناء على آلية تفرضها هي”.

وأكد التجمع أن “اتفاق الإطار الذي توصل إليه الرئيس بري هو إنجاز وطني بامتياز ما كان ليتحقق لولا الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة والإجماع الوطني على تمسك لبنان بحقوقه وعدم التفريط بأي حق مهما كان صغيرا”، وشدد على ان “هذا الأمر يجب أن يستمر في المرحلة المقبلة فنحن أمام مسارٍ شاق وطويل يحتاج إلى تكاتف الجهود للوصول إلى حقوقنا كاملة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام