جشي تفقد سجن صور: لإصدار قانون عفو ينظر بحالة السجناء ويخفف الاكتظاظ داخل السجون

تفقد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي الجمعة سجن مدينة صور، مطلعا على حال السجناء فيه، بعد الاخبار المتداولة عن سوء حالة بعض السجناء في لبنان بشكل عام، لا سيما مع تزايد اعداد الاصابات بالكورونا.

وافاد المكتب الإعلامي للنائب جشي انه “تبين له خلال الجولة أن حجم السجن صغير جداً ويتسع فقط ل 70 سجينا كحد أقصى، فيما العدد المتواجد بداخله، هو 107 سجناء”، وتابع “هذا ما يسبب أزمة كبيرة للسجناء الذين قام أحدهم بشنق نفسه يوم الأحد الفائت بسبب تردي الأوضاع والتوتر داخل السجن، حيث أيضا لا يوجد أماكن كافيه للنوم، مما يضطرهم إلى التناوب على فترات النوم ليلا”، واضاف “كما تبين أن مساحة السجن صغيرة ولا يوجد فيه تباعد، وبالتالي فإن أي اصابة بالكورونا لأحد السجناء، لا قدر الله، ستصيب كافة السجناء، إضافة إلى الموظفين والعاملين والشرطة الذين يشرفون عليهم، وذلك بسبب صغر مساحة السجن”.

ورأى جشي أن “حالة السجون، لا سيما مع تفشي فيروس كورونا، تتطلب على وجه السرعة المضي قدماً والتعجيل في إصدار قانون عفو ينظر في حالة السجناء وقضاياهم، ويخفف من الاكتظاظ الموجود داخل السجون، فيتم النظر بقضية المحكوم الذي أمضى نصف المدة المحكوم بها، أو أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته”، وطالب “القضاء بالاستعجال في إصدار الأحكام بحق بعض السجناء الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام منذ فترة دخولهم إلى السجن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام