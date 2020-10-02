جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية اقامت مؤتمرا عبر الانترنت في مناسبة رحيل العلامة الشيخ علي رضا إيماني

نظمت جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة وقناة الصراط الفضائية والعتبة الكاظمية المقدسة لقاء اليوم الموعود الفكري الخامس والأربعون ، في اجواء أيام أربعين الإمام الحسين* “عليه السلام” وبمناسبة رحيل العلامة المضحي سماحة الشيخ علي رضا إيماني، وذلك بإدارة علي الهادي طليس على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. وتضمن اللقاء:

* تلاوة من المقرئ الدولي السيد عباس عثمان عضو جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية* (لبنان)

* كلمة نجل فقيد العلم والجهاد حجة الإسلام سماحة الشيخ عبد الحسين إيماني* (الجمهورية الإسلامية الإيرانية)

*محاضرة حسينية ونعي حسيني من حجة الإسلام سماحة السيد سعد الذبحاوي عضو جمعية الإمام المنتظر. *وقدمت جمعية الإمام المنتظر {عج} العالمية فرع قم المقدسة واجب العزاء لسماحة حجة الإسلام الشيخ عبد الحسين إيماني برحيل والده في مدينة قم المقدسة وكانت كلمة المواساة من الجمعية ألقاها حجة الإسلام سماحة السيد هاشم الفاطمي عضو الجمعية *(الجمهورية الإسلامية الإيرانية)

* كلمة الجمعية القاها عضو الهيئة الإدارية في جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية العلامة سماحة الشيخ محمد طليس*(لبنان).

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية