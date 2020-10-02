تأكيد أوروبي على ضرورة إبرام اتفاق مع الصين بشأن الاستثمار

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الجمعة، أن “الاتحاد الأوروبي ما زال يعتزم التوصل إلى اتفاقية الاستثمار مع الصين بحلول نهاية العام”. وقالت ميركل، في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، “للأسف، نحن في الاتحاد الأوروبي، لا يمكننا عقد قمة مع الصين خلال هذا النصف من العام، ولكن في مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس شي [جين بينغ]، أوضحنا بوضوح أننا نريد أن نفعل كل شيء للمضي قدمًا في اتفاقية الاستثمار ، وإذا أمكن ، التوصل إلى عقده في نهاية السنة”.

ووفقا لها ، سيعود القادة الأوروبيون إلى مناقشة “مفصلة” لهذه المسألة في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي غير الرسمية المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في برلين. وتم إلغاء قمة للاتحاد الأوروبي والصي في ألمانيا في أيلول/سبتمبر الفائت، بسبب وباء فيروس كورونا، وكان من المقرر مناقشة اتفاقية استثمار، التي كان يُمل إبرامها هذا العام.

المصدر: سبوتنيك