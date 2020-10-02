مرتضى: سنطلق استمارة زراعية وسنبني عليها سجلا ورقما زراعيا لم يكن موجودا من قبل

كشف وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان عباس مرتضى عن “استمارة تم العمل على تحضيرها في الوزارة وسيصار الى توزيعها على البلديات، بعد أن يرفع كتاب الى وزير الداخلية يحث البلديات على القيام بالمهمة المطلوبة منهم في هذا المجال”.

وتابع مرتضى الجمعة “سنبني على هذه الاستمارة سجلا زراعيا ورقما زراعيا لم يكن موجودا من قبل في لبنان، ومثلها في قطاع الثروة الحيوانية”.

وعن رفع الدعم عن المواد المتعلقة بالقطاع الزراعي، قال مرتضى “سنعمل على منع رفع الدعم عن المدخلات الزراعية من بذور وأسمدة وأدوية كي لا يصار الى احتجاب 70% من العمل الزراعي في العام المقبل”.

وتوقف أمام عمليات الاستيراد والبيع بطريقة عشوائية، معلنا “عدم السماح لهذه الطريقة أن تتم أو أن يصار الى تعميمها، لأننا سنكون أمام مساواة بين مزارع صغير وآخر كبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام