اقفال وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية

اعلن رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب انه “بناء على القرار رقم 1205 تاريخ 2/10/ 2020 الصادر عن معالي وزير الداخلية والبلديات المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها، تقفل جميع وحدات وفروع ومراكز الجامعة اللبنانية وذلك اعتباراً من صباح يوم الاثنين الواقع في 5/10/2020 ولغاية الساعة السادسة صباحاً من يوم الاثنين الواقع في 12/10/2020. ” اضاف: “تفتح الإدارة المركزية أبوابها يومي الثلاثاء الواقع فيه 6/10/2020 والخميس الواقع فيه 8/10/2020 وذلك لتسيير الاعمال الإدارية. يعفى من الحضور الى الإدارة المركزية العاملين المقيمين في القرى والبلدات المقفلة. تؤجل كافة الامتحانات بما فيها امتحانات الدخول المقررة مواعيدها خلال فترة الاقفال الى مواعيد لاحقة تحدد من قبل عمداء الوحدات. يستمر العمل كالمعتاد في المركز الصحي الجامعي وفي مختبرات البيولوجيا الجزئية في كلية العلوم في مجمع الحدث وفي مختبر ميكروبيولوجيا الصحة والبيئة في طرابلس”.

المصدر: موقع الجامعة اللبنانية