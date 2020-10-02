رئيس وزراء ارمينيا يطالب حلفاء تركيا بالناتو تقديم ايضاحات حول سبب مشاركة أنقرة في القتال في قره باغ وقصف مقاتلات “اف-16” المدن ما أسفر عن مقتل مدنيين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2020 - 17:32

رئيس وزراء ارمينيا يطالب حلفاء تركيا بالناتو تقديم ايضاحات حول سبب مشاركة أنقرة في القتال في قره باغ وقصف مقاتلات “اف-16” المدن ما أسفر عن مقتل مدنيين (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 2 October، 2020
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