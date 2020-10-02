وزير السياحة الصهيوني يستقيل ويقول ان “الدولة” على وشك الانهيار التام

أعلن وزير السياحة الصهيوني أساف زامير، اليوم الجمعة، عن استقالته من الحكومة، بسبب الوضع الحالي للكيان الصهيوني، واحتجاجا على سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا سيما بشأن كورونا.

وقال زامير، الذي ينتمي لحزب “أزرق أبيض”: “أنا قلق من أن الدولة على وشك الانهيار التام، ومن الواضح لي أن هذا لن يتغير طالما بقي بنيامين نتنياهو رئيساً للوزراء”.

وكتب زامير في منشور على “فيسبوك” “التقيت اليوم ببيني غانتس وأخبرته أنني أستقيل من منصبي كوزير في الحكومة. لم يعد بإمكاني الجلوس في حكومة يقودها شخص لا أثق فيه”.

المصدر: روسيا اليوم